Imperador do Ipiranga de volta Após dois anos longe do Grupo Especial, a Imperador do Ipiranga estará de volta em 2010. A escola conseguiu ontem o segundo lugar na disputa do Grupo de Acesso e será a única da zona sul na elite do carnaval do ano que vem. Neste ano, a região não teve representante. "Estamos retornando graças a esse povo. Conseguimos isso por causa deles", afirmou Jamil Jorge Antonio, presidente da Imperador.