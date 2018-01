Imperatriz Leopoldinense esbanja luxo para retratar a fé

RIO - A Imperatriz Leopoldinense esbanjou luxo em seu desfile na Marquês de Sapucaí. Buscando o nono título, a tradicional escola do bairro de Ramos, zona norte do Rio, escolheu levar para a avenida um aspecto muito característico na sociedade brasileira: a fé. O samba de enredo "Brasil de todos os Deuses" retratou as diversas religiões que compõem o mosaico espiritual do Brasil.

A agremiação mostrou um desfile de quase R$ 5 milhões, com alegorias enormes e fantasias volumosas, mas teve problemas no carro abre-alas, longo e cheio de engrenagens. A falha afetou a evolução e abriu um buraco no desfile em frente aos jurados. A verde e branca teve que correr no final para não ultrapassar o tempo permitido.

As 47 alas e oito alegorias (mais um quadripé) representavam os mistérios do islamismo, budismo, judaísmo, cristianismo e das crenças indígenas. O carnavalesco é um velho conhecido: Max Lopez, que já teve uma passagem vitoriosa pela escola em 1989, com "Liberdade, Liberdade, Abre as Asas sobre Nós". Ele substitui Rosa Magalhães após uma parceria de 18 anos.

O diretor de Carnaval, Wagner Tavares de Araújo, não associa a troca aos resultados ruins de aos anteriores. "Com a Rosa tanto obtivemos um sétimo lugar (no ano passado) como conquistamos cinco títulos", afirma.

(Com Jacqueline Farid, de O Estado de S. Paulo)

