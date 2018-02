Império de Casa Verde surpreende com carro abre-alas Às 2h40, a escola bicampeã do carnaval paulista, a Império de Casa Verde entrou na avenida. Logo ao ser anunciada, a manifestação da platéia deu ares de que a escola poderia empolgar. De fato, empolgou. O carro abre-alas, com cinco tigres gigantescos, surpreendeu e entusiasmou, de cara, o público. O mesmo carro, instantes depois, mostrou que, além dos tigres, guardava algumas surpresas pirotécnicas, com a explosão de serpentinas que cobriram parte do veículo. Fazendo jus à promessa de que brigaria pelo tricampeonato, a império entrou com muito luxo, muita animação e parece ser uma da preferidas do público do Anhembi.