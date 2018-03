Implosão de pedra na Rio-Santos é adiada e tráfego flui por meia pista

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O tráfego na Rodovia Rio-Santos foi liberado em meia pista, por volta das 14 horas desta terça-feira, 13, na altura do quilômetro 455, em Angra dos Reis, no Rio. A via estava totalmente bloqueada desde às 3 horas da madrugada após uma pedra de cerca de 80 toneladas rolar da encosta. Nenhum veículo foi atingido.

A pedra seria implodida nesta tarde, mas o trabalho foi adiado para quarta-feira, 14, devido a dificuldade em movimentar parte da rocha que se partiu ao cair na pista. Após a implosão, a área será limpa e a previsão é de que, em seguida, o trânsito seja liberado.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que no local o trânsito flui pelo acostamento no sistema Pare e Siga, em ambos os sentidos.

Os motoristas que seguem para São Paulo ainda podem usar a Rodovia Presidente Dutra, até o município de Lídice, e retornar para a Rio-Santos.