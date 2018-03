Implosão do prédio da TAM está marcada para este domingo Após demora na entrega de documentação, a Prefeitura de São Paulo marcou para este domingo às 15h30 a demolição do que restou do prédio da TAM Express atingido pela colisão do Airbus da empresa no dia 17 de julho. Inicialmente, a implosão havia sido adiada e depois agendada para as 14h de domingo. Apenas na noite de sábado a data e o horário foram acertados. "A Prefeitura estava aguardando o protocolo da TAM, que é reunião de todas as autorizações para a implosão", disse um assessor da Defesa Civil. A área em torno do prédio da TAM, cerca de dois quarteirões, será isolada e o aeroporto de Congonhas deverá ficar fechado, mas nem a Infraero e nem a Aeronáutica informaram o período. A interrupção do trânsito na avenida Washington Luís, onde se localiza o prédio, deve ser ampliada durante a implosão. Em nota deste domingo, a TAM informa que recebeu a documentação dos órgãos envolvidos na investigação das causas do acidente com o Airbus e com a busca de corpos. Segundo a empresa aérea, a secretaria de Segurança do Estado "informa que encerrou completamente os trabalhos de buscas por vítimas e de seus pertences na área". O mesmo documento afirma que as condições do prédio requerem demolição, "não sendo recomendável, em virtude do risco iminente de colapso, a sua utilização no estado em que se encontra". Serão usados 75 quilos de explosivos na demolição. A TAM, responsável pela implosão, doou a área à Prefeitura. (Por Carmen Munari)