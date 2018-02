'Imprensa é livre para publicar o que quiser', diz ministro

O ministro preferiu, no entanto, não comentar a decisão do desembargador Liberato Póvoa, responsável pela concessão de liminar que proibia a divulgação de informações relativas à investigação, por parte do Ministério Público de São Paulo, sobre a suposta participação do governador do Tocantins, Carlos Gaguim (PMDB), em esquema de fraudes em licitações. "Não tenho notícias precisas sobre esse veto", esquivou-se.

Lewandowski participou de reunião com o presidente do TRE da Bahia, Mário Alberto Simões Hirs, para avaliar os preparativos para a eleição de domingo. Ele disse estar confiante no sucesso do processo eleitoral.