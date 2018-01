Imprensa internacional destaca tragédia no Rio Grande do Sul

Sites de importantes jornais do mundo, como o espanhol El País e o Los Angeles Times, dos Estados Unidos, destacavam na primeira página de seus sites, na manhã deste domingo, 27, a tragédia na boate de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que deixou dezenas de pessoas mortos.

O El País publicava uma foto grande de um carro de bombeiros perto do local do incêndio e reportava que o fogo "se originou depois de um espetáculo pirotécnico da banda que atuava no local". A notícia era a principal de todo o site da publicação. Usando a mesma foto, de uma agência internacional, o Los Angeles Times também tratava a notícia como a principal do momento.

Os principais jornais da Argentina, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, deram amplo espaço em suas páginas iniciais na internet para a cobertura do incêndio. O Clarín trazia inclusive um vídeo com imagens de TV feitas durante o trabalho dos bombeiros. Já o La Nación escrevia em sua principal matéria do momento que o incêndio, iniciado por volta das 2h do domingo, foi controlado "mais de três horas depois".

O português Diário de Notícias trazia uma reportagem sobre o incêndio como a segunda principal em seu site, abaixo de uma sobre um acidente rodoviário que deixou 11 mortos naquele país.

Por sua vez, uma das mais importantes revistas da Alemanha, a Der Spiegel, dava amplo destaque ao incêndio na sua página virtual, escrevendo que, além dos mortos, o desastre deixou 200 feridos.

A rede de TV norte-americana CNN também trazia a notícia destacada em seu site. De acordo com a apuração da emissora, "a maioria dos vítimas aparentemente morreu por causa da inalação da fumaça". A britânica BBC dava a tragédia como uma das principais notícias na sua página.

Ausência

O New York Times, dos Estados Unidos, ainda não havia publicado nada sobre o incêndio em sua página principal por volta das 11h30 deste domingo, no horário de Brasília, ou seja, nove horas depois do início da tragédia. O Le Monde, da França, publicou a notícia, mas não a destacou muito em seu site. Os ingleses The Guardian e The Sunday Times também não davam muita prioridade à notícia em seus websites.