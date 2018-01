In Brands busca nova marca Enquanto o desfile da grife de Isabela Capeto não começava, Gabriel Felzenszwalb, diretor da In Brands, ficou num canto da sala, conversando com Paulo Borges, coordenador da SPFW. O papo parecia sério e totalmente confidencial. É que a empresa está de olho numa quarta marca para se associar. Qual seria? "Ainda não podemos dizer, é segredo. Mas conversar com Paulo sempre ajuda muito nessa hora que se faz escolhas."