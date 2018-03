Incêndio atinge camelódromo no centro do Rio

SÃO PAULO - Um incêndio atinge o Camelódromo da Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira, 26. O fogo teria começado em uma padaria por causa de uma explosão, entre a Central do Brasil e o Terminal Américo Fontenelle. Não há informação sobre feridos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os bombeiros chegaram na região por volta das 16h10. Segundo a corporação, 14 viaturas de cinco quartéis foram ao local. Aproximadamente 50 homens trabalhavam para tentar controlar as chamas.

O incidente atrapalha o tráfego na cidade. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), estão bloqueadas as ruas Bento Ribeiro, Barão de São Félix e Santana, no trecho que dá acesso à Central. O acesso para o Túnel João Ricardo também está interditado. A Avenida Presidente Vargas tem lentidão, na altura da Central.

De acordo com o ex-presidente da associação de comerciantes, Pablo Rodrigues, o fogo atingiu a maioria das 592 lojas, onde trabalham cerca de 4 mil pessoas. As causas do incêndio, ainda desconhecidas, serão investigadas.

(Com Agência Brasil)

Texto atualizado às 18h45.