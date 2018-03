Incêndio atinge depósito da Justiça Eleitoral de São Paulo Um incêndio atingiu um depósito da Justiça Eleitoral de São Paulo, no fim da madrugada deste domingo, na zona norte da capital paulista. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), o fogo aconteceu por volta das 5h35, na Avenida Paulo Ferreira, número 10, no bairro da Freguesia do Ó. Cinco guarnições foram para o local e demoraram cerca de duas horas para apagar as chamas. Ninguém ficou ferido. O depósito funciona como arquivo, onde são guardados computadores e outros materiais antigos. A ocorrência foi registrada no 28.º Distrito Policial da Freguesia do Ó.