Incêndio atinge depósito desativado da AES Eletropaulo Um incêndio destruiu, na manhã deste sábado, um galpão desativado da distribuidora de energia elétrica AES Eletropaulo, localizado na Rua Lavapés, no bairro do Cambuci, região central de São Paulo. Segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), o fogo começou por volta das 9h30 e foi controlado após uma hora. Não houve registro de feridos. O galpão estava sendo demolido e não havia nada dentro. Os bombeiros ainda não conhecem as causas do incidente.