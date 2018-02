Incêndio atinge fábrica da Cervejaria Petrópolis Um incêndio em Petrópolis (RJ), na manhã de ontem, atingiu a fábrica da Cervejaria Petrópolis. O Corpo de Bombeiros apagou o fogo por volta do meio-dia. Em nota, a cervejaria informou que nenhum funcionário ficou ferido. "A fábrica passa por um processo de ampliação de produção e o incêndio aconteceu justamente em uma dessas áreas, que ainda não está ativada. Os locais de produção e envase da cerveja Itaipava não foram afetados e a operação continua normalmente", diz o comunicado. As causas do incêndio ainda não foram apuradas.