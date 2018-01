Incêndio atinge favela na zona sul de SP Um incêndio atinge a favela Paraguai, no Viaduto Grande São Paulo, na região do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Segundo o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 13h45. Quinze guarnições estão no local combatendo o incêndio. Não há informações sobre feridos e nem sobre as causas do fogo. Cinco barracos já teriam sido destruídos pelas chamas, mas o fato ainda não foi confirmado pelos bombeiros.