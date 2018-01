Incêndio atinge galpão utilizado pela Receita Federal em Belford Roxo (RJ)

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atinge, desde as 20 horas de segunda-feira, 16, o galpão de uma transportadora utilizado pela Receita Federal, próximo à pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 172, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Equipes dos bombeiros do Rio (Centro, Parada de Lucas, São Cristóvão e Irajá), e das cidades de Belford Roxo, São João de Meriti e Nova Iguaçu estão no local e acreditam que há trabalho para pelo menos dois dias. Há muitos contêineres, com cargas diversas, dentro do galpão. Não há registro de vítimas nem se sabe o que teria iniciado as chamas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da fumaça não ter invadido a rodovia, houve registro de cerca de um quilômetro de lentidão na pista sentido São Paulo na noite de segunda-feira em razão da curiosidade dos motoristas que, ao verem muita fumaça e fogo, diminuíam a velocidade.