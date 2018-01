Incêndio atinge loja de pneus no ABC Parte de uma loja da Rede ABC de Pneus, no bairro de Utinga, em Santo André, foi destruída por um incêndio, no início da madrugada. Quatro guarnições do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para combater as chamas. Duas horas depois os soldados davam o trabalho de rescaldo por encerrado. Não houve vítimas. Segundo os policiais, a loja ocupa um área de 1.200 metros quadrados e o fogo atingiu cerca de 100 metros quadrados. Ainda não se sabe o que teria dado origem às chamas. O inquérito foi instaurado no 2º DP de Santo André.