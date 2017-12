Incêndio atinge mata e queima dez carros em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - Um incêndio iniciado na vegetação seca de um lote vago destruiu dez carros que estavam estacionados ao lado do terreno no bairro Santa Lúcia, área nobre da região centro-sul de Belo Horizonte. A fumaça tomou conta da área e os bombeiros fizeram a evacuação de prédios próximos, como o da sede da TV Bandeirantes na capital mineira.

O incêndio começou no fim da manhã e as chamas se alastraram rapidamente impulsionadas pelo vento e pelo estado da vegetação, muito seca por causa da falta de chuva na cidade. A fumaça também se espalhou pela região e prejudicou o trânsito na Avenida Raja Gabáglia, uma das mais movimentadas da área e onde funcionam diversos estabelecimentos comerciais, e o tráfego teve que ser interrompido por alguns momentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, "várias pessoas" ficaram intoxicadas por terem inalado a fumaça e precisaram receber atendimento dos próprios bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Parte das vítimas foi intoxicada ao tentar retirar os veículos do estacionamento atingido pelo fogo, improvisado em uma rua sem saída ao lado do terreno onde o incêndio começou. De acordo com os bombeiros, o fogo foi controlado por volta das 14h30.