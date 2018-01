Incêndio atinge parque no Sul de Minas Dois focos de incêndio de grandes proporções foram responsáveis, desde a manhã desta quinta-feira, 24, pela destruição de parte da vegetação do Parque Estadual Serra do Papagaio, uma área de preservação ambiental situada entre cinco cidades do Sul de Minas Gerais. Outro incêndio de menores proporções destruiu três hectares de vegetação no entorno do Parque Nacional da Serra do Cipó, perto de Belo Horizonte. O fogo foi controlado pela brigada local, quando estava a apenas cinco quilômetros da divisa do parque, que abriga diversas espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção. De junho até agora, pelo menos 30 incêndios já destruíram 700 hectares de mata no entorno da área de preservação. O número de ocorrências é igual ao registrado em todo o período de seca do ano passado, de junho a outubro. A gerente de incêndios do Parque Nacional da Serra do Cipó, Kátia Torres Ribeiro, disse que a principal causa do fogo na região são as queimadas provocadas por fazendeiros. "Noventa e nove por cento dos incêndios são intencionais", acusa ela.