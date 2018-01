Incêndio atinge prédio na orla do Leblon, no Rio de Janeiro

Atualizada às 9h43

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu dois apartamentos do quarto andar de um prédio residencial na orla do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 28. O edifício, na Avenida Delfim Moreira, 770, começou a pegar fogo por volta das 7h50 e asc chamas foram controladas por volta das 8h40. Niguém se feriu.

A pista da Av. Delfim Moreira junto aos prédios, bloqueada mais cedo para o trabalho dos bombeiros, foi totalmente liberada da Rua General Urquisa. A faixa voltou a funcionar no sentido Copacabana, dentro do esquema de pista reversível implementado nas manhãs dos dias úteis na orla da zona Sul. O trânsito é intenso na região.