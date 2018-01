Incêndio atinge prédio na zona sul do Rio de Janeiro

SÃO PAULO - Um incêndio atinge um prédio na Rua Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 13. O Corpo de Bombeiros enviou equipes para combater as chamas. Não há informação de vítimas.

Por causa do fogo, a via está interditada na altura da Rua Maria Angélica. Segundo o Centro de Operações da prefeitura da cidade, o motorista que vem do Humaitá deve entrar na Rua Eurico Cruz e o motorista que vem da Gávea deve desviar pela Rua Tasso Fragoso. O trânsito apresenta retenção na Rua Jardim Botânico. Bombeiros e agentes da CET-Rio estão no local para orientar motoristas.