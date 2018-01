Incêndio atinge prédio no centro do Rio

RIO - Um incêndio atinge o prédio 164 da Rua México, na região central do Rio. No térreo deste edifício funciona o restaurante Grife Gourmet.

Há muita fumaça e funcionários que trabalham nos prédios vizinhos deixaram seus escritórios, entre eles os servidores do Ministério Público federal, no numero 158. O trecho entre as Ruas Almirante Barroso e Nilo Peçanha está interditado por causa do incêndio.

Ainda não há informações sobre feridos.