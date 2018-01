Incêndio atinge vegetação na zona oeste de São Paulo Um incêndio atinge a vegetação na Avenida Jaguaré, no acesso à Avenida Presidente Altino, no bairro Presidente Altino, zona oeste de São Paulo, divisa com o município de Osasco, desde o fim da tarde desta quarta-feira, 16. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início em um pneu abandonado no local e logo se alastrou para a mata. A preocupação é não deixar as chamas atingirem os barracos que ficam perto do local.