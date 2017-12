Incêndio causa acidente com 10 veículos em Goiás; veja vídeo

Dez veículos se envolveram em um acidente que deixou sete feridos na BR-060, em Goiás, na segunda-feira, 17. A colisão, que aconteceu no quilômetro 286 da rodovia, entre os municípios Indiara e Acreúna, no sudoeste do Estado, foi provocada por um caminhão-pipa que estava atravessado na pista na tentativa de apagar um incêndio na vegetação. Segundo os condutores, a fumaça da queimada prejudicou a visibilidade e ocasionou o engavetamento.

Ao todo, quatro carros de passeio e seis carretas se chocaram. Dos caminhões, quatro tombaram e despejaram cargas de soja, milho, telhas e adubo pela pista. Um dos carros foi completamente destruído ao ser esmagado por um dos veículos de carga, mas os dois homens que estavam a bordo conseguiram escapar antes da colisão. Dois caminhões ficaram atravessados na pista e um tombou no canteiro central. A carreta que transpotava as telhas e uma caminhonete saíram da estrada.

Não houve feridos em estado grave, mas duas pessoas foram encaminhadas para cirurgia nos hospitais municipais de Santa Helena e Rio Verde e uma da vítimas continua internada no Hospital Municipal de Acreúna.

A Polícia Rodoviária Federal ainda não identificou o proprietário do caminhão-pipa. A pista ficou interditada por duas horas.