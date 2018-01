Incêndio de grande proporção interdita rodovia no Paraná

CURITIBA - A rodovia BR-277 que liga Curitiba a Paranaguá, no litoral paranaense, foi totalmente liberada após o meio-dia. Além de um tombamento de caminhão no quilômetro 67, que obriga o motorista a trafegar em vias marginais, um incêndio no barracão da empresa Martini Meat, no quilômetro 6, se iniciou às 22 horas e somente no começo da manhã de domingo (6) começou a ser controlado. A pista ficou fechada nos dois sentidos das 23 horas às 5h30.

Grupos de bombeiros de Paranaguá, Matinhos, Morretes e São José dos Pinhais trabalharam durante a madrugada e a área de 10 mil metros quadrados precisou ser isolada, pois havia riscos de explosões por causa de amônia, que teria sido encontrada no local.

A empresa não se pronunciou sobre o caso. Não há registro de feridos.