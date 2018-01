Incêndio atinge unidade da Chesf no Recife

RECIFE - Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta manhã um dos prédios da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), no bairro do Bongi, na zona oeste do Recife. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, o fogo começou no Centro de Reparação de Óleo, localizado nas imediações de uma subesteção. O Corpo de Bombeiros não informou se há feridos.

O prédio atingido pelas chamas abriga o setor de manutenção dos equipamentos de grande e médio porte da empresa. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Segundo funcionários que trabalhavam próximo ao prédio atingido, o fogo teria começado com uma faísca provocada por um serviço de solda perto de um tonel com óleo.

Logo após a explosão, que foi ouvida em vários bairros vizinhos, uma grande nuvem de fumaça preta assustou moradores da região. A área foi isolada e os funcionários da Chesf, orientados a deixarem os prédios da companhia. Vários pontos comerciais nas redondezas também fecharam. O trânsito na Avenida Abdias de Carvalho - a principal do bairro - e ruas adjacentes ficou congestionado.

“Fiquei bastante assustado com o barulho. Ouvi a explosão, mas não sabia de onde tinha vindo. Só quando eu sai de casa consegui perceber que a fumaça vinha da Chesf. Minha esposa passou mal pó causa da fumaça e da fuligem”, comentou o vidraceiro Fábio Farias, de 34 anos, que reside no mesmo bairro onde ocorreu o incidente.