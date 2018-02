Incêndio deixa bombeiro ferido e mulher intoxicada em SP Um bombeiro feriu a perna e uma mulher foi intoxicada durante um incêndio numa distribuidora de doces e salgados na Rua Paulo Figueiredo, altura do número 200, travessa com a Avenida Ricardo Jafet, no Jardim Aurélia, zona sul de São Paulo, na noite deste sábado, 3. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), que enviou pelo menos 20 equipes ao local, o fogo começou por volta das 22h30 e só foi totalmente debelado por volta das 10 horas deste domingo, 4. As chamas chegaram a 5 metros acima do prédio. Durante o combate ao incêndio, parte do telhado cedeu, dificultando o trabalho dos bombeiros. As duas vítimas foram encaminhadas a um pronto-socorro da região e liberados em seguida.