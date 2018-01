Incêndio deixa três feridos em casarão histórico no Rio Três pessoas ficaram feridas no incêndio de um casarão tombado no Centro do Rio, onde funcionava há 52 anos uma casa de essências. O fogo começou no terceiro andar da loja, no depósito de perfumes. Houve pelo menos uma explosão, que espalhou gotículas de essência de lavanda pela Rua Senhor dos Passos. O aroma que tomou conta da região surpreendeu até mesmo os bombeiros. "É a primeira vez que trabalho num incêndio cheiroso. De vez em quando acontecem umas coisas inusitadas. Em 2003, teve aquele incêndio no depósito de produtos químicos no Curtume Carioca que produziu chamas de todas as cores", comentou o sargento Josinaldo, do Quartel do Caju. Dois operários que trabalhavam na loja haviam terminado de refazer o piso do primeiro andar e subiram ao depósito para guardar as ferramentas. No terceiro andar, foram surpreendidos pelo fogo. Eles contaram que tentaram apagar as chamas com dois extintores da loja, mas decidiram deixar o local antes que explodisse. O pedreiro Cristiano Martins ficou com queimaduras no braço direito. Dois bombeiros também tiveram ferimentos leves. Os bombeiros chegaram ao local às 9h40 e levaram uma hora e meia para conseguir debelar as chamas e entrar no prédio. O fogo foi controlado por volta do meio-dia. Oito carros de quatro quartéis dos bombeiros foram enviados para o local. O terceiro piso da loja Reduto das Essências ficou totalmente destruído. O fogo não atingiu o primeiro andar, onde estão vitrines e mobiliário dos anos 50. O imóvel tem seguro, mas as mercadorias não estavam seguradas. Os herdeiros da perfumaria estavam muito emocionados e não deram entrevista.