Incêndio destrói 117 hectares de floresta em Minas Um incêndio que atingiu o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na região metropolitana da capital mineira, destruiu 117 hectares de vegetação, segundo informou o Instituto Estadual de Florestas (IEF). O fogo, que teve início na noite de quarta-feira, 09, foi controlado no final da tarde desta quinta-feira. A suspeita é que o incêndio tenha começado com a queima de pneus velhos. O parque, com 3.914 hectares, abriga seis mananciais de água que abastecem parte da população da Grande Belo Horizonte. Conforme o IEF, 60 homens, entre bombeiros militares e brigadistas, trabalharam no combate às chamas. Três aviões contratados pelo instituto e dois helicópteros auxiliaram no trabalho, mas encontraram dificuldades pois o incêndio estava próximo à rede elétrica. De acordo com Atila Dutra Sanglard, técnico do Programa de Combate a Incêndios Florestais do IEF, a região atingida é formada por vegetação de campos de altitude. A baixa umidade relativa do ar nesta época do ano e a vegetação seca ajudaram o fogo a se alastrar rapidamente. Sanglard disse que o relevo acidentado da região dificultou o trabalho de combate às chamas. Segundo ele, no início da noite havia apenas um foco na área sul do parque. A superintendente da Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda), Maria Dalce Ricas, elogiou o modo como foi controlado o incêndio, com o envolvimento de várias entidades e uso de aviões e helicópteros. "Espera-se que essa atitude seja a mesma em outras unidades de conservação do Estado."