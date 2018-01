Incêndio destrói 16 casas e deixa 56 pessoas desalojadas em Curitiba

Um incêndio destruiu 16 casas e deixou 56 pessoas desabrigadas no bairro Vila Parolin, em Curitiba, Paraná, na noite desta sexta-feira (17).

O fogo começou por volta das 20h30. O primeiro chamado ao Corpo de Bombeiros foi às 20h34, segundo a prefeitura da cidade. As chamas foram controladas por volta 22h quando começou o trabalho de rescaldo.

Os moradores das moradias atingidas ficaram em casas de amigos e parentes. A Defesa Civil, Guarda Municipal, funcionários da Secreataria da Saúde e Assitência Social, foram ao local prestar assistência às vítimas.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Curitiba, a Companhia Municipal de Habitação vai acompanhar os desalojados. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.