Incêndio destrói apartamento no centro de São Paulo Cerca de nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas, na manhã desta quinta-feira, para a rua Álvaro de Carvalho, na região central de São Paulo, com o objetivo de combater o fogo que se alastra por um apartamento do 3.º andar desde as 10h30. Segundo os bombeiros, ainda não há informações sobre feridos.