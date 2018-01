Incêndio destrói barracos em favela de SP Um incêndio está destruindo vários barracos numa favela localizada na Rua Três Arapongas, 100, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, segundo informações da GloboNews. Pelo menos dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para combater as chamas que já atingem inclusive um sobrado de alvenaria existente no local. O fogo começou às 13h45 e ainda não há informações sobre vítimas.