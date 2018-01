Incêndio destrói barracos em favela na região central de SP Um incêndio destruiu barracos em uma favela localizada na Rua Doutor Elias Chaves, 20, no Bom Retiro, na região central de São Paulo. Segundo informações do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), o incêndio já foi controlado e não deixou feridos. Seis viaturas da corporação atenderam a ocorrência. Os bombeiros ainda não têm informações sobre o número de barracos atingidos pelo fogo nem sobre as causas do incêndio.