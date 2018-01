Incêndio destrói computadores de escola Um incêndio destruiu na madrugada desta quinta-feira a sala de computadores da escola estadual de Ensino Fundamental e Médio Elvira Muraro, no Jardim Florence 1, em Campinas, interior do Estado de Sõ Paulo. A direção decidiu suspender as aulas no período da manhã e pelo menos 600 alunos foram dispensados. O Corpo de Bombeiros foi chamado por um vizinho, por volta das 2h30, e controlou as chamas em pouco menos de uma hora. Dez computadores, cinco impressoras, um televisor, um videocassete e os móveis da sala foram destruídos. As chamas não afetaram a estrutura do imóvel. Os bombeiros disseram que o fogo pode ter ocorrido a partir de um curto-circuito, mas não descartaram que possa ter sido provocado. A causa será analisada por peritos. A escola atende 2,5 mil alunos em três períodos.