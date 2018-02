Incêndio destrói cortiço no bairro do Cambuci em SP Um galpão abandonado transformado em cortiço, no bairro do Cambuci, zona sul da capital, pegou fogo, por volta das 3 horas da madrugada desta quinta-feira, 5. Cento e vinte famílias moravam no local. Ninguém ficou ferido. O galpão de 20 mil metros quadrados, localizado na Rua Alexandrino da Silveira Bueno, 100, estava abandonado há dois anos. As chamas chegaram a vinte metros de altura e os 50 bombeiros que foram ao local levaram cerca de duas horas para controlar o incêndio.