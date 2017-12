Incêndio destrói depósito de material reciclável na zona sul de SP

São Paulo, 25 - Um incêndio de grandes proporções destruiu um depósito de material reciclável na região do Sacomã, no bairro do Ipiranga, zona sul da capital paulista na madrugada deste sábado, 25. O Corpo de Bombeiros enviou 17 viaturas para combater as chamas no local. Não houve registro de vítimas. inicialmente o Corpo de Bombeiros havia informado que as chamas atingiram uma fábrica de papelão, porém a subprefeitura do Ipiranga afirma que o galpão atingido pertence à empresa EcoRepana.

A empresa realiza coleta e venda de materiais recicláveis. De acordo com os bombeiros, o incêndio começou por volta da 1h15 deste sábado, na altura do número 100 da Estrada das Lágrimas. A princípio, 10 viaturas foram até o local para combater as chamas, mas um reforço foi necessário e, então, mais sete veículos se somaram à equipe. Após cinco horas de trabalho, as chamas foram controladas.

O rescaldo - etapa do serviço na qual os bombeiros avaliam o terreno para garantir que o fogo foi extinto - começou por volta das 6h20, com 10 equipes, e continuava até 10h30 de hoje, com ainda seis viaturas. Cerca de 800 metros quadrados do galpão, que tem área total de 2.500 metros quadrados, foram totalmente danificados pelas chamas, afirma a subprefeitura do Ipiranga.

A Estrada das Lágrimas foi totalmente bloqueada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A interdição continua nesta manhã sem previsão de término. A CET pede aos motoristas que evitem a região e informa que montou um desvio pela Rua Protocolo, Rua Solemar e, por fim, Rua Caripurá.

Os bombeiros não sabem dizer ainda o que teria iniciado as chamas. A subprefeitura do Ipiranga foi acionada e enviou técnicos para o local do incêndio. Às 11h40 a unidade municipal informou que o depósito está interditado para vistoria sem previsão de liberação.

A EcoRepana recicla resíduos industriais para empresas. De acordo com o site da empresa, são processados mensalmente 2 mil toneladas de materiais recicláveis.