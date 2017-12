Incêndio destrói depósito de supermercado no Guarujá (SP) Das 22h de domingo à 1h30 de segunda-feira, seis equipes do 6º Grupamento de Bombeiros trabalharam para debelar um incêndio que destruiu parte do depósito do supermercado Krill, no Guarujá, litoral sul paulista. O estabelecimento já estava fechado quando o fogo teve início. Um pedestre acionou os Bombeiros, que ainda não sabem o que poderia ter causado as chamas. Não houve feridos.