Incêndio destrói escritório da Petrobras em Recife

Um incêndio - de causa ainda indefinida - destruiu, na madrugada deste domingo, 11, um dos escritórios da Petrobras em Recife. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, o fogo começou por volta das 4h e atingiu todo nono andar do edifício Canon Trade Center, no bairro da Boa Vista, região central da cidade. As chamas atingiram ainda três andares acima do foco principal. O prédio concentra uma grande quantidade de escritórios, inclusive de estatais como a Caixa Econômica Federal e Procuradoria da Receita Federal, além de empresas de advocacia. Os danos, segundo os bombeiros, foram apenas materiais já que não havia ninguém no local. Por medida de segurança, um posto de gasolina que fica próximo ao edifício foi interditado. Peritos da Polícia Civil iniciaram os trabalhos de investigação e devem permanecer por mais dois ou três dias no prédio. O edifício está temporariamente fechado e só voltará a abrir as portas depois que a Coordenadoria de Defesa Civil emita um laudo descartando a existência de danos estruturais que coloquem em risco a segurança da edificação.