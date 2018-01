Incêndio destrói favela na zona sul de SP Um incêndio, ainda de causas desconhecidas, está destruindo boa parte da favela Buraco Quente, no Jardim Aeroporto, zona sul de São Paulo. O fogo começou por volta das 10h30 e continua até agora, apesar do esforço dos bombeiros. Os próprios moradores tentam ajudar a apagar as chamas, usando água das caixas d?água dos barracos e cobertores para tentar abafar as chamas. Os moradores estão contando com os vizinhos para retirar botijões, roupas e documentos, mas muita gente já perdeu muito o que tinha no incêndio. Os bombeiros têm dificuldade no trabalho por falta de espaço.