Incêndio destrói galpão de fábrica Os bombeiros conseguiram controlar um incêndio que atingiu, por volta das 6 horas de ontem, o galpão de uma fábrica de remédios em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe quais foram as causas do incêndio, debelado às 8h30. Parte do telhado da empresa caiu por causa das chamas e a caixa de água também não resistiu ao calor e estourou.