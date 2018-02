Incêndio destrói galpão de tecelagem no Brás, em São Paulo Um incêndio destruiu no final da noite desta segunda-feira uma tecelagem na Rua Itapiraçaba, no Brás, região centro-leste da capital paulista. O fogo, que teve início às 23h30, só foi controlado duas horas depois por 22 equipes do Corpo de Bombeiros. Por causa do incêndio, a rua foi interditada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), e o trânsito foi desviado para as ruas Behring, Fernão Magalhães, Cachoeira, Major Marcelino e João Boemer. A causa do incêndio ainda não foi descoberta.