Incêndio destrói hipermercado de Manaus Um incêndio destruiu um dos maiores hipermercados de Manaus na noite de segunda-feira, 5. Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 23 horas. Mais de 80 mil litros de água foram usados durante as cerca de duas horas que durou o atendimento dos Bombeiros. Os moradores de seis casas que ficam nos fundos do hipermercado ficaram na rua até o fim do incêndio por causa do calor das chamas. Ninguém foi ferido. A assessoria informou que o incêndio começou no depósito do hipermercado e que as pessoas que compravam não saíram em pânico, já que as chamas no início só podiam ser vista de fora. As causas ainda estão sendo investigadas.