Incêndio destrói parte da fábrica da Perdigão Um incêndio considerado "de médio para grande porte" pelo Corpo de Bombeiros destruiu parcialmente a fábrica da Perdigão em Rio Verde, a 235 quilômetros de Goiânia. O fogo teria começado por volta das 10h na caldeira da unidade de industrializados e, por causa dos ventos fortes, atingiu outras áreas do complexo. Cerca de 3 mil funcionários, segundo os bombeiros, tiveram de ser retirados do local. Até a noite de ontem, não havia notícia de feridos. "Depois da explosão o fogo tomou conta do nosso setor e todos saíram correndo", disse um funcionário que trabalhava na hora do acidente. Empresas da região que contam com brigadas contra incêndio foram chamadas às pressas para auxiliar no combate ao fogo. Um vazamento de amônia também teria sido constatado, segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência. Em nota divulgada na tarde de ontem, porém, a empresa nega o vazamento. A Perdigão afirma, na nota, que alguns funcionários tiveram de ser atendidos no hospital da cidade "com sintomas de intoxicação provocada pela fumaça, sendo liberados na sequência". E que a extensão dos danos ainda não pode ser dimensionada.