Incêndio destroi parte de fábrica em São João do Meriti, no Rio

Um incêndio consumia na tarde desta quinta-feira, 4, parte de uma fábrica de produtos farmacêuticos, na Rua Getúlio de Moura, em São João de Meriti, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo a Central do Corpo de Bombeiros do Rio, todas as equipes de socorristas do 1º Batalhão de São João de Meriti estavam trabalhando na ocorrência, que teve início por volta das 17 horas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a corporação, não houve vítimas. Às 19h30 começou o rescaldo, feito para resfriar os objetos e evitar novos focos de incêndio. Não se sabe o que motivou o incidente na fábrica, que fica em uma área residencial.

Texto atualizado às 19h50.