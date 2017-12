Incêndio destrói parte de igreja histórica em Minas Um incêndio destruiu esta manhã parte da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, construída no século 18, na cidade histórica de Sabará, em Minas Gerais. O fogo começou por volta das 5 horas e só foi controlado por volta das 7h30. As chamas atingiram principalmente o altar. Parte do telhado cedeu. Os moradores ajudaram a retirar imagens e objetos sacros do local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.