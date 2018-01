Incêndio destrói parte de reserva municipal em Sorocaba O Parque Municipal Ouro Fino, reserva de cerrados e capoeiras na região noroeste de Sorocaba, teve cerca de um quarto de sua área total queimada por um incêndio, entre a noite de terça-feira e esta madrugada. O fogo atingiu também uma fazenda vizinha. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 25 mil metros quadrados do parque transformaram-se em cinzas. As chamas queimaram ainda metade dos 15 hectares da fazenda. Os bombeiros usaram abafadores para tentar conter as chamas. Segundo os policiais, está sendo investigada a hipótese de incêndio criminoso, pois o fogo se espalhou a partir de quatro focos, distantes uns dos outros. O parque fica encravado no Bairro Ouro Fino, em área urbana. Moradores foram afetados pela fumaça e reclamaram da falta de vigilância no local. O Corpo de Bombeiros recebeu mais de 40 chamadas para apagar focos de incêndio em mato nos últimos dois dias, mas atendeu a apenas 10 casos, por falta de estrutura. Na madrugada de segunda-feira, foi controlado o incêndio que destruiu cerca de 15 hectares de vegetação no Distrito Industrial de Sorocaba.