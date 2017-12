Um incêndio destruiu parte do Palácio Belvedere, localizado na Praça João Cândido, no centro de Curitiba, na noite desta quarta-feira, 6. O prédio histórico é símbolo da Art Noveau na cidade e passaria por reformas para abrigar a nova sede da Academia Paranaense de Letras (APL).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h para combater as chamas, que foram vistas principalmente no andar de cima e telhado do edifício. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. Os bombeiros conseguiram conter o fogo, mas até a meia-noite desta quinta-feira, 7, a equipe ainda estava no local para a fase de rescaldo.

Em junho deste ano, o prefeito Rafael Greca determinou a transferência de R$ 1,2 milhão em recursos para a restauração do espaço, que seria a nova sede da APL. Construído em em 1915 pelo então prefeito Cândido de Abreu para ser um mirante, o Palácio foi tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado em 1966, mas chegou a ser alvo de vandalismo e teve as paredes externas pichadas.

Um internauta registrou e publicou nas redes sociais o momento em que o edifício histórico estava em chamas.

