Incêndio destrói três lojas em Ipuã Um incêndio destruiu três lojas comerciais, no Centro de Ipuã, na região de Ribeirão Preto, na noite de ontem. A provável causa do fogo, iniciado após uma explosão, foi um vazamento de gás do botijão de um dos estabelecimentos. As três lojas ficaram destruídas e o local foi isolado, pois existe o risco de desabamento da estrutura, já que as paredes ficaram comprometidas.