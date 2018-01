Incêndio e explosão destroem depósito de fogos Um depósito de fogos de artifício da empresa Lanza pegou fogo e provocou várias explosões na noite de ontem em Fazenda Rio Grande, município da região metropolitana de Curitiba. Dois funcionários que tomavam conta do barracão conseguiram escapar e não sofreram ferimentos. Um carro estacionado do lado de fora, que era utilizado para transporte dos fogos, foi totalmente destruído. No barracão de alvenaria havia cerca de uma tonelada de produtos. A empresa transferiu o depósito para aquele local, na zona rural, depois que, há cerca de 12 anos, uma explosão destruiu a loja anterior, no centro de Curitiba. Três pessoas morreram naquele incêndio. O Instituto de Criminalística deve divulgar um laudo nos próximos dias sobre a causa do fogo.