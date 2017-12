Incêndio em barraco mata quatro irmãos na Bahia Quatro irmãos morreram quando o barraco em que estavam, na Fazenda Arvoredo, na zona rural do município de Valente, foi consumido por um incêndio. Testemunhas contaram à polícia que os pais trancaram os menores quando saíram para trabalhar na lavoura. Segundo o pai das crianças, o agricultor Valdomiro Máximo da Silva, ele não tinha com quem deixar os filhos por isso costumava trancá-los em casa. Silva e sua mulher acusam um vizinho identificado como Erisvaldo da Silva Lima, supostamente inimigo do casal, de ter ateado fogo a casa. O delegado Gean Silva Souza pediu a prisão do acusado à Justiça. Ele foi detido enquanto ocorre a investigação.