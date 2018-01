Incêndio em favela na zona oeste de SP foi apagado Bombeiros conseguiram apagar o incêndio na favela localizada na Rua Três Arapongas, 100, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo. O fogo começou às 13h45 e atingiu vários barracos e até um sobrado de alvenaria. Quinze viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para combater as chamas, mas não houve vítimas apesar da dificuldade de acesso dentro da favela e da falta de hidrantes. No momento, os bombeiros realizam o rescaldo para evitar nova ignição do fogo. A Companhia de Engenharia de Tráfego interditou a rua no trecho da favela. Em uma semana, este foi o segundo incêndio em favela na capital. Na quarta-feira, um incêndio deixou dezenas de desabrigados na Favela da Rocinha, na zona sul.