Incêndio em navio cargueiro assusta moradores de São Sebastião

SÃO SEBASTIÃO - Um incêndio em um dos porões do navio cargueiro Thorco Celebration mobilizou equipes de emergência e assustou moradores do centro de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, na tarde de hoje. Não houve feridos. O navio, que estava atracado no porto, estava sendo carregado com peças metálicas desmontadas para construção de usinas quando iniciou o incêndio, por volta das 15h30.

O material seria transportado para a Venezuela. O navio é de Antigua Barbuda, país localizado entre o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico.

Segundo o diretor de gestão portuária do Porto de São Sebastião, Alfredo Bricks, o incêndio começou nas embalagens de madeira que envolvem as peças. A Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião irá investigar as causas do acidente. Segundo Bricks, assim que o incêndio teve início, brigadas do próprio navio tentaram debelar as chamas, mas precisaram acionar o Corpo de Bombeiros, já que o fogo fugiu do controle.

Segundo o gerente, o Corpo de Bombeiros combateu o incêndio por terra e rebocadores do Terminal Marítimo da Petrobrás (Tebar) realizaram o combate pelo mar. Ainda de acordo com ele, não houve vazamento de óleo combustível do navio no Canal de São Sebastião.